A.D.

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Empresarios, transportistas y el sector turístico estallan contra otra "tomadura de pelo" en el Huerna, al prolongarse hasta noviembre las obras en el túnel del Negrón

La autopista del Huerna (AP-66) acumulará, como mínimo, un año y medio de afecciones por obras cuando finalicen los trabajos previstos. El Ministerio de Transportes ha dado un nuevo plazo para unas obras que comenzaron en julio de 2025 y que, financiados con fondos europeos, tienen como objetivo renovar los siete túneles de la autopista. La actuación asciende a 76,36 millones de euros.

Transportes anunció este martes que "se va a iniciar" la ejecución de las galerías del túnel del Negrón, que comunica Asturias con Castilla y León. Estos trabajos se extenderán hasta noviembre y será necesario cortar la calzada en sentido Asturias desde el primero de julio y durante los meses de verano. La calzada contraria, en sentido León, se cerrará en septiembre, octubre y noviembre. Pese a estos problemas, el peaje se sigue cobrando íntegramente: 16,20 euros. Más información