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La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos

La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos

A.D.

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La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos

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Es una de las orquestas más grandes de España con un escenario de 30 metros de largo por 14 de fondo y otros 14 de alto. Sus dimensiones son mayores que una piscina olímpica y casi igualan a un campo de fútbol. Se trata de la gallega Panorama, que este mes de julio volverá a Asturias con su espectacular show en tres pueblos de la región.

La famosa agrupación ha hecho público su cartel de actuaciones para el mes que está a punto de empezar y en el Principado estará el 3, el 13 y el 31 de julio. Las ubicaciones son Posada de Llanera por la fiesta de Los Exconxuraos, Agones (Pravia) y Lugones (Siero) por El Carbayu, respectivamente. Más información

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