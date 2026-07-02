Amor Domínguez

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El viaje a Asturias en verano se encarece: no baja de los 100 euros en coche, tren y avión, y encima llenar el depósito cuesta 6 euros más desde ayer

El viaje a Asturias en verano se encarece. Tras una etapa de precios más bajos en la alta velocidad, los billetes de tren han vuelto a subir; el avión desde Madrid ronda los 200 euros ida y vuelta, mientras que entrar y salir de Asturias desde la Meseta en coche tiene un coste, solo en peajes, de más de 60 euros si el trayecto parte de la capital de España. Y las previsiones vienen acompañadas de un importante condicionante: habrá obras en la autopista del Huerna (AP-66) durante todo el verano, con cortes que, como mínimo, se prolongarán hasta noviembre debido a los cortes en los túneles por las labores de renovación que ejecuta el Ministerio de Transportes. Más información