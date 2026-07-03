A.D.

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La DGT confirma el adiós al color blanco de la clásica matrícula: el cambio que se va a ver desde julio y que también afecta a los vehículos gasolina o diésel

A partir de mañana, la Dirección General de Tráfico (DGT) arranca el primer dispositivo especial de la Operación Verano 2026, durante la cual están previstos 104 millones de desplazamientos de largo recorrido hasta el 31 de agosto. Este fin de semana --desde las 15 horas del viernes hasta las 00.00 horas del domingo-- se esperan ya 4.830.000 millones.

Un dispositivo habrá que sumar la Operación Paso del Estrecho (OPE) con motivo del incremento de vehículos con matrícula extranjera que circulan por las vías nacionales. En total se estiman que unos 800.000 vehículos atravesarán España para embarcar con destino al norte de África. Con el fin de garantizar la fluidez y la seguridad de estos desplazamientos, la DGT mantiene un dispositivo específico en coordinación con el resto de los organismos implicados. El operativo incluye vigilancia permanente de los principales itinerarios utilizados por estos viajeros, especialmente los corredores Mediterráneo y Central y la Vía de la Plata.