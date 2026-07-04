VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Generación Sénior: un colectivo que demanda voz y contribuye a la economía

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

Una alimentación equilibrada, ejercicio físico adecuado a sus circunstancias, unas relaciones interpersonales enriquecedoras y tomarse la vida con un sano sentido del humor. Estas son cuatro de las pautas para un envejecimiento saludable que propusieron los expertos participantes en la jornada "Generación Sénior: un pilar de la economía española", un evento organizado por LA NUEVA ESPAÑA y CaixaBank y que ha tenido como escenario el salón de actos de este periódico, en Oviedo.

Desde CaixaBank, su director de Área de Negocio, Ricardo Arias, destacó que la jubilación "ya no puede entenderse como un punto final, sino como el principio de algo mejor". A juicio del directivo de la entidad bancaria, en los últimos años se ha registrado "un cambio de paradigma", en virtud del cual el periodo que sigue a la etapa laboralmente activa ya no es concebido como un mero "tiempo de descanso", sino como un espacio de crecimiento y de desarrollo de un nuevo "proyecto de vida" cargado de "posibilidades y desafíos".