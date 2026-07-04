VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

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El HUCA se consolida como referente nacional en radioembolización hepática, una alternativa eficaz para los pacientes con cáncer de hígado

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se ha consolidado como uno de los centros de referencia en España en la aplicación de la radioembolización hepática, un tratamiento avanzado y mínimamente invasivo que ofrece una alternativa eficaz para pacientes con cáncer de hígado.

El procedimiento se desarrolla de forma coordinada entre los servicios de Digestivo, Oncología Médica, Cirugía Hepática, Radiología Intervencionista y Medicina Nuclear y se indica siempre de manera individualizada tras la evaluación en un comité multidisciplinar.

El HUCA cuenta con más de diez años de experiencia en esta técnica, lo que sitúa al hospital asturiano entre los centros con mayor trayectoria y volumen de actividad del país. En los primeros años, se hacían alrededor de una decena de casos al año mientras que ahora esta cifra se ha triplicado.

En la actualidad, apenas medio centenar de hospitales en España —entre públicos y privados— realizan radioembolización hepática, y el HUCA figura entre los hospitales con más experiencia acumulada y con mejores resultados. Más información