VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

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Se graduó en Económicas hace 54 años y, con 82 vuelve a recoger un título universitario: la historia del ovetense Juan Manuel Valdés

Nunca es tarde para estudiar y seguir formándose en el ámbito académico, algo que demuestran las diez mujeres y dos hombres con una media de edad de 70 años, que se han graduado del Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO). Los alumnos pasaron este curso 2025-26 repartidos entre campus de Oviedo y Gijón, y se reunieron esta mañana en el Paraninfo de la Universidad para recoger sus diplomas. Más información