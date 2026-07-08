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Llega una nueva aerolínea "low cost" a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más
Asturias suma una nueva erolínea en su terminal de Santiago del Monte. Se llama Wizz Air, es una compañía "low cost" (de bajo coste) y llega para cubrir la ruta con Londres que dejó Vueling. Su desembarco en la región arranca con tres rutas: a Londres, Madrid y Valencia. Más información
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