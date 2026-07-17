VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Fernando Rodríguez

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La historia de Gael, el pequeño asturiano con Síndrome de Noonan que sueña con ser futbolista y marcar goles "como Lamine Yamal"

El síndrome de Noonan es un trastorno genético que bloquea el desarrollo normal en varias partes del cuerpo. Puede traducirse en rasgos faciales inusuales, baja estatura, problemas cardíacos y otros problemas físicos. También puede hacer que los niños se desarrollen más lentamente de lo habitual, por ejemplo, a la hora de caminar, hablar o aprender nuevas cosas. Más información