A.D.

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Asturias se consolida entre los destinos turísticos mejor valorados de España: mejora su nota y solo tiene una región por encima

Asturias se afianza entre las comunidades con mejor imagen turística de España. La percepción del destino ha mejorado cuatro décimas durante el último año, desde los 7,1 hasta los 7,5 puntos sobre 10, una calificación que sitúa al Principado en la parte más alta de la clasificación nacional. Solo Extremadura, con un 7,7, obtiene una puntuación superior, mientras que Aragón empata con Asturias en 7,5.

El resultado coloca además a la región más de dos puntos por encima de la media española, que se sitúa en 5,4. La valoración del conjunto del país también mejora, en este caso siete décimas respecto al segundo trimestre de 2025.