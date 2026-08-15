Guardia Civil

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Muere un montañero tras sufrir una caída cuando hacía una ruta por Somiedo

Un hombre falleció esta mañana tras sufrir una caída mientras hacía una ruta de montaña entre los lagos de Saliencia y el pico Bígaros, en Somiedo. La Guardia Civil se ha hecho cargo de los trámites para el levantamiento del cuerpo sin vida del fallecido. En la zona permanecen los efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) del parque de Proaza y el Grupo de Rescate.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 11:24 horas. En la llamada se indicó que estaban haciendo una ruta y un varón se había caído unos 200 metros. De inmediato se movilizó al equipo de rescate del SEPA, a bordo del helicóptero medicalizado, además de a tres efectivos de bomberos del parque de Proaza por tierra. Por su parte, desde el 112 de Castilla y León, que también recibió una llamada de alerta, movilizó a personal de bomberos por tierra y un medio aéreo. Más información