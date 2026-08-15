A.D.

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La Universidad de Oviedo baja en el ranking de Shangai hasta el penúltimo tramo y lo achaca a la jubilación de investigadores de gran peso: "El relevo se tiene que consolidar"

La Universidad de Oviedo se descuelga en el Ranking Shanghai, el más prestigioso de los análisis educativos, aunque sigue dentro de las 900 mejores instituciones del mundo. La clasificación, publicada este sábado, muestra una tendencia a la baja en tres indicadores donde la institución académica asturiana lograba puntuación: el número de investigadores altamente citados seleccionados por el Instituto para la Información Científica, el conjunto de artículos publicados indexados en la web del Social Sciences Citation Index (SSCI) y la puntuación global que pondera todos los indicadores en base al número de profesores de cada universidad, en la que pasa de 13,8 a 12. Más información