A.D.

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¿Hasta cuando va a llover en Asturias? La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología

Primero fue el eclipse que no se pudo contemplar desde la costa asturiana y ahora son algunas fiestas patronales que están siendo protagonizadas por la lluvia y el mal tiempo. La segunda quincena de agosto no está siendo demasiado soleada en el Principado. Pero ¿hasta cuándo van a durar las lluvias y la bajada de las temperaturas?

Por el momento y según las previsiones que maneja la Agencia Estatal de Meteorología hoy domingo va a ser necesario salir con una chaqueta y el paraguas a la calle en la mayor parte de Asturias. Si bien es cierto que el Suroccidente parece que (de nuevo) se libra de la nube y es que en Cangas del Narcea se prevén temperaturas máximas de 29 grados mientras que la mínima en Llanes, por ejemplo, será de 20 grados.