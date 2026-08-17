Instagram

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El bar asturiano ubicado a más de 1.130 metros de altitud, con vistas a los lagos de Covadonga, que recomienda Santiago Abascal: "Vais a salir redondos"

El líder de Vox, Santiago Abascal, y su mujer, Lidia Bedman, disfrutaron el pasado mes de julio de unas soñadas vacaciones en Asturias junto a sus tres hijos, Jimena, Santiago y el pequeño Hernán. La familia al completo se alojó en una casa alquilada en un pueblo de interior de tan solo 200 habitantes, ubicado muy cerca de Covadonga. Se trató de Benia de Onís. Durante dos semanas, Abascal visitó la costa, principalmente el concejo de Llanes, y se dejó perder por los Picos de Europa y el Real Sitio de Covadonga. Más información