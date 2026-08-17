A.D.

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El sistema sancionador que diseña Asturias contra los funcionarios incumplidores sería de los más severos

El nuevo decreto de evaluación de desempeño y carrera profesional en el que trabaja la Consejería de Presidencia del Principado, liderada por Gimena Llamedo, plantea un sistema que, por primera vez, reconocerá la "excelencia" de los funcionarios y del personal laboral de la Administración que destaque en su trabajo, pero a la vez incorpora sanciones por bajo rendimiento, que van desde la pérdida del puesto hasta la de complementos salariales. En España, son muchas las comunidades autónomas que en los últimos años han actualizado su normativa al respecto, aunque la planteada por Asturias es una de las más severas. Más información