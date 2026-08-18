A.D.

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Asturias premiará a funcionarios con puestos en doce concejos despoblados: otras novedades del decreto por el que se evaluará el rendimiento de los empleados públicos

El nuevo decreto de evaluación de desempeño y carrera profesional del funcionariado en el que trabaja el Principado será, de salir adelante, uno de los más severos del país, si se compara con la normativa de comunidades como Madrid, Andalucía o Galicia. Pero el texto podría haber sido más duro, según los sindicatos, que aseguran que la propuesta inicial “parecía un texto disciplinario”, puesto que tenía “un marcado carácter punitivo para las personas trabajadoras y un excesivo margen de discrecionalidad”. Igualmente, y más allá de la medición del rendimiento de los empleados públicos, el decreto incluirá incentivos para quienes presten servicio en concejos despoblados. Más información