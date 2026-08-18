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El vídeo que muestra cómo se hizo la foto viral del eclipse en Asturias dentro del Ojo del Buey de Peña Mea

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Gijs de Reijke

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Gijs de Reijke

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Alinear la Luna, el Sol y el emblemático Ojo de Buey de Peña Mea desde la distancia justa no es fruto de la casualidad. Es el resultado de cuatro años de cálculos matemáticos, mapas digitales y una caminata agotadora cargando con kilos de material fotográfico por la canal lavianesa. "Suelo llevar demasiado equipo, y tanto el ascenso como el descenso resultaron bastante extenuantes. Pero fue una experiencia única que conservo vívidamente en la memoria", confiesa el fotógrafo y profesor de geografía holandés Gijs de Reijke, autor de la imagen que estos días causa furor en las redes sociales. Más información

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