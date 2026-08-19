A.D.

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Adiós al verano en Asturias: un frente frío desplomará diez grados los termómetros a partir de mañana y la AEMET prevé lluvias generalizadas para todo el fin de semana

Asturias dirá adiós al verano por unos días. Después de semanas de intenso calor, lo que vendrá ahora será el peor fin de semana del estío. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de un desplome de temperaturas, de más de diez grados, y de lluvias generalizadas a partir de mañana, jueves. La causa: la entrada de un frente frío procedente del Atlántico, que dejará tiempo inestable en buena parte de España. En el norte, los chubascos podrían ser localmente fuertes y persistentes, e ir acompañados de tormenta. El sábado las máximas caerán a los 18 grados. Más información