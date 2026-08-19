A.D.

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El Ministerio de Óscar Puente pide personarse en el expediente contra Aucalsa y Asturias muestra su "sorpresa"

El Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, ha solicitado al Principado personarse en el procedimiento sancionador que la Dirección General de Consumo tiene abierto contra Aucalsa, concesionaria del peaje del Huerna, a la que propone multar con 1,1 millones de euros por cobrar a los vehículos pese a las obras que afectan a la infraestructura.

Es la Consejería de Ordenación del Territorio, liderada por Ovidio Zapico (IU), la que dirige este procedimiento y deberá estudiar ahora si acepta o no la propuesta de Transportes. «Estamos sorprendidos por esta solicitud por parte del Ministerio. No tenemos claro si es que pretenden rescatar a los asturianos o rescatar a la empresa privada que gestiona la autopista. Llama la atención la falta de coordinación política. Estudiaremos esta personación», aseguró Beatriz González, viceconsejera de Derechos Ciudadanos.