A.D.

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Dos nuevas unidades en el HUCA: una potenciará estudios clínicos y tratamientos experimentales, y la otra mejorará la atención integral a niños con enfermedades raras

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) refuerza la capacidad innovadora del sistema sanitario público y la atención a patologías complejas con la finalización de las obras de dos nuevos espacios especializados. Las instalaciones, financiadas con más de 1,5 millones de euros, procedentes de fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del PERTE de Salud de Vanguardia, permitirán dar un salto cualitativo en la asistencia e investigación en la comunidad. Más información