A.D.

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El parque acuático de un pueblo leonés de 3.000 habitantes que le hace competencia a las piscinas de Valencia de Don Juan: toboganes, cascadas, jacuzzis, hinchables y hasta una isla

Un pueblo leonés de 3.000 habitantes, situado en El Bierzo, ya le hace la competencia a las famosas piscinas de Valencia de Don Juan con un parque acuático que tiene toboganes, puentes, cascadas, jacuzzis y hasta una isla central. Se tratan de las piscinas municipales de Carracedelo, ubicadas a algo menos de dos horas y media de Oviedo y Gijón, que se han convertido en los últimos años en un gran reclamo para familias con niños.