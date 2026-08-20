A.D.

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Un tren arrolla a una autocaravana en un polémico paso a nivel de Ribadedeva

Gran susto cerca de Bustio, en Ribadedeva. Un tren de ancho métrico -la antigua Feve- de la línea Oviedo-Santander arrolló en la mañana de este jueves a una autocaravana en un polémico paso a nivel que los vecinos llevan tiempo reclamando que se elimine. Por fortuna, y según las primeras informaciones, no hay heridos pese a la aparatosidad del accidente.

El tren, que llevaba pasajeros a bordo, impactó con el vehículo en uno de los múltiples cruces con carreteras que hay en el oriente asturiano, una de las zonas de Asturias que todavía mantiene un gran número de pasos a nivel. De hecho, en el Oriente se han registrado numerosos accidentes de este tipo. Y este de Ribadedeva es uno de los controversia vecinal y política genera. Con todo, no hay heridos fruto del choque, aunque el tráfico ferroviario se ha visto afectado. Al parecer, según testigos, el conductor pudo ponerse nervioso y acelerar en vez de frenar, en un cruce que, en cualquier caso, carece de barrera.