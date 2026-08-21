¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La larga noche de decenas de viajeros asturianos, atrapados en el aeropuerto de Burdeos tras el desvío de su vuelo entre Roma y Asturias

Decenas de viajeros asturianos han permanecido atrapados la madrugada de este viernes en el aeropuerto de Burdeos (Francia) después de que el vuelo de Volotea en el que regresaban desde Roma fuese desviado a la ciudad francesa cuando se aproximaba a Asturias. Los pasajeros denunciaron que pasaron "horas sin asistencia de la compañía, sin acceso a sus equipajes facturados y sin poder comprar comida o bebida".

El vuelo V73519 de la compañía Volotea, que debía salir de Roma a las 22.20 de este jueves, despegó con unas dos horas y veinte minutos de retraso, según el testimonio de una de las afectadas. Cuando el avión se encontraba ya próximo a Asturias, los pasajeros recibieron la comunicación de que el aeropuerto estaba cerrado y que el aparato sería desviado a Burdeos, donde aterrizó alrededor de las 2.40 horas.