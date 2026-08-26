A.D.

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Dos pueblos asturianos, de 400 y 1.300 habitantes, aspiran a ser Laponia: serán los más navideños de España gracias a una nueva campaña turística para el invierno

Dos pueblos asturianos aspiran a ser este invierno Laponia, el hogar de cuento de Papá Noel. Serán los más navideños de España gracias a una nueva campaña turística con la que el Principado pretende impulsar la llegada de visitantes en los meses de diciembre y enero. Se tratan de Cudillero, la turística villa marinera de casas colgantes de 1.300 habitantes, y Porrúa, un pequeño pueblo de tan solo 400 habitantes ubicado en el concejo de Llanes. Más información