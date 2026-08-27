A.D.

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Asturias respalda dar 25 millones a Ceuta y acoger menores migrantes en situación vulnerable, ante los que pide "responsabilidad"

El Gobierno de Asturias ha votado este jueves a favor de la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para reforzar la atención a los menores migrantes llegados a la ciudad autónoma y ha trasladado su disposición a colaborar en las soluciones que se acuerden en las próximas reuniones entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha defendido además que la primera opción sea la reagrupación familiar y ha reclamado “responsabilidad” en los discursos institucionales ante una situación que calificó de excepcional.