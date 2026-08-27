A.D.

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Asturias superará por primera vez la barrera de los 10.000 profesores fijos, mientras las matrículas de alumnos caerán en un millar

El nuevo curso escolar está a la vuelta de la esquina. El próximo 9 de septiembre todas las etapas volverán a las aulas con un incremento histórico de profesores: 548 plazas más, superando la barrera de los 10.000 docentes en Infantil, Primaria y Secundaria. La mayor parte del refuerzo se concentrará en las dos primeras etapas, con 440 maestros. Más información