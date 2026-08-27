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La cantante asturiana que más veces versionó a Dolly Parton: "Tenía un par de bemoles por enfrentarse a algo tan masculino como era el country"

Dolly Parton fue mucho más que una de las grandes voces de la música country. Para la cantante asturiana Mina Longo, que la ha versioneado en muchas ocasiones, fue una artista con "un sello propio", una mujer capaz de abrirse camino en un mundo eminentemente masculino y, sobre todo, una intérprete que "se dejaba el alma en cada canción".

La noticia de su muerte ha hecho que Mina Longo vuelva la mirada hacia una artista a la que escucha desde su adolescencia. "Dolly Parton es historia de la música, es un icono y obviamente es una de las mujeres en las que cualquier cantante se fijaría", explica. Y destaca especialmente su capacidad para enfrentarse a un género dominado por hombres: "Como se suele decir, tiene un par de bemoles para haberse enfrentado a algo tan masculino como era el country y acabar haciendo historia en la música". Más información