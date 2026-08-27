Amor Domínguez / Europa Press

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La "luna de sangre", el espectáculo del nuevo eclipse por el que Asturias vuelve a estar pendiente del cielo: horarios, cómo verlo y en qué consiste

Asturias tiene una nueva cita con el cielo. Solo dieciséis días después del eclipse total de Sol del 12 de agosto, la madrugada de este viernes ofrecerá otro fenómeno astronómico de primer orden: un eclipse parcial de Luna que, en su momento culminante, dejará el satélite terrestre prácticamente oculto bajo la sombra de nuestro planeta. Será además un espectáculo para madrugadores (o para trasnochadores, según se mire), porque el mejor momento llegará poco después de las seis de la mañana, cuando la Luna se encuentre ya acercándose al horizonte. Los eclipses lunares son más habituales, pero no por eso menos interesantes. Además, según los avances meteorológicos puede que en gran parte del territorio de la región se pueda observar la cubrición de la Luna.