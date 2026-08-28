A.D.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Dimite Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales, de baja médica desde el 5 de junio, y la sustituye la gerente del ERA, Nerea Monroy

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha dimitido "por motivos de salud". Así lo ha anunciado este viernes el presidente del Principado, Adrián Barbón, a través de sus redes sociales. Del Arco llevaba de baja médica desde el pasado 5 de junio. LA NUEVA ESPAÑA ya había advertido de la compleja situación en la que se encontraba este departamento clave del Gobierno regional, al prolongarse su baja.