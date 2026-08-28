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La explicación de la AEMET a la fuerte borrasca que inundó el centro de Asturias: el paso de una vaguada y la combinación explosiva de aire frío en altura y caliente en superficie con la humedad del mar

Calles convertidas en ríos, inundaciones en infinidad de locales, el Palacio de los Deportes de Oviedo completamente anegado, tejados que volaron en Antromero... ¿Cómo se formó y por qué la violenta borrasca que este jueves arrasó el centro de Asturias? Ángel Gómez, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), responde.