A.D.

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La llegada masiva de extranjeros da un nuevo impulso al turismo asturiano

Asturias encara el final del verano con un balance que apunta a máximos y con un cambio de tendencia que el Principado quiere consolidar: cada vez más visitantes llegan de fuera de España. El eclipse total de sol del 12 de agosto ha servido para acelerar esa proyección internacional y dejar, además, un impacto económico especialmente visible entre los turistas extranjeros. El objetivo pasa ahora por convertir ese escaparate puntual en una tendencia y conseguir que quienes descubrieron Asturias este verano regresen durante el resto del año.