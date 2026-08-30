A.D.

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Multado con 200 euros en la vuelta de vacaciones por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia

El último dispositivo especial del verano finalizará la medianoche del lunes 31, unos días en los que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se produzcan casi 6,9 millones de desplazamientos por carretera.

Los viajes de retorno se producirán de manera escalonada y coincidirán con los de salida de los que se van de vacaciones en septiembre, con los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos y con los que acudan al Gran Premio de Aragón de MotoGP, ha informado la DGT en un comunicado. Más información