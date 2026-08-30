A.D.

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Pisos de 400.000 euros y jóvenes en retirada: el efecto de la subida del precio de la vivienda en la costa asturiana

"Los precios de la vivienda están completamente desmadrados". Lo afirma, con conocimiento de causa, José Ramón Campillo, máximo responsable de la inmobiliaria que lleva su apellido, con sede en Llanes. Asegura que comprar un piso se ha puesto "imposible", sobre todo para los jóvenes. Pone un ejemplo: en la villa se están ofreciendo pisos nuevos de poco más de 50 metros cuadrados, con dos habitaciones, por 400.000 euros. Eso supone 8.000 euros por metro cuadrados. "Solo puede comprarlos gente rica, de fuera", resalta. Más información