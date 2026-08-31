A.D.

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Un año de trabajo con el objetivo de ser "ejemplar"

Son 30 candidatos y a buen seguro todos ejemplares, pero inevitablemente solo uno puede lograr el título. La Fundación Princesa de Asturias fallará el próximo martes en Oviedo el premio "Pueblo ejemplar de Asturias", que este año alcanza su 37.ª edición. El galardón premia, como su nombre indica, los pueblos, aldeas o núcleos de población que destacan por la defensa de sus valores, su entorno y su convivencia. Más información