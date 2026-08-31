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Barbón acusa a la derecha de convertir el apoyo a Ceuta en “concentraciones partidistas”: “La politiquería sobra”

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A.D.

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Las concentraciones convocadas a lo largo de todo el país para apoyar a Ceuta ante la crisis migratoria en la que vive la ciudad desde hace un mes han provocado una brecha en el municipalismo asturiano. Los concejos de la derecha respaldan la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); los de la izquierda, no. Y en el debate entró este lunes el presidente del Principado, Adrián Barbón, para quien el apoyo a los ceutíes no debe partir de “concentraciones partidistas, impulsadas por la derecha y extrema derecha de forma unilateral”. Más información

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