A.D. / GOBIERNO DE ASTURIAS

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Barbón anima a la nueva consejera de Derechos Sociales a “aprovechar hasta el último minuto” para mejorar la gestión de la dependencia y fortalecer el Estado de bienestar

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Adrián Barbón ha destacado hoy que el refuerzo del Estado de bienestar es un objetivo que implica a todo el gobierno. El jefe del Ejecutivo ha invitado a la nueva consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy, a “aprovechar hasta el último minuto” de la legislatura para afrontar los desafíos del departamento, como la mejora de la gestión de la dependencia.

Barbón ha hecho estas declaraciones durante la toma de posesión de Monroy como titular de Derechos Sociales y Bienestar, cargo en el que sustituye a Marta del Arco, quien ha presentado su dimisión por motivos de salud. Hasta el momento, Monroy era responsable del ERA, el organismo autónomo que gestiona la red autonómica de residencias. Más información