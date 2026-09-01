Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin
La mitología asturiana se juega a las cartas con ¡Echa al Trasgu! Conoce este juego de mesa para toda la familia

La mitología asturiana se juega a las cartas con ¡Echa al Trasgu! Conoce este juego de mesa para toda la familia

Amor Domínguez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La mitología asturiana se juega a las cartas con ¡Echa al Trasgu! Conoce este juego de mesa para toda la familia

Amor Domínguez

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Xana, el Cuélebre, el Nuberu o el Busgosu, elige cuál va a ser tu personaje y consigue juntar todas las cartas de su Llar para ganar la partida. El Trasgu trasteará para no dejarte ganar y si se mete en tu Llar tendrás que echarlo de alguna de las maneras de las que siempre los asturianos y asturianas pudieron echar a los trasgos de casa. Esta es parte de la dinámica de ¡Echa al trasgu!, el juego de cartas de con el que podrás aprender de forma divertida sobre mitología asturiana.

TEMAS

Tracking Pixel Contents