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La mitología asturiana se juega a las cartas con ¡Echa al Trasgu! Conoce este juego de mesa para toda la familia
La Xana, el Cuélebre, el Nuberu o el Busgosu, elige cuál va a ser tu personaje y consigue juntar todas las cartas de su Llar para ganar la partida. El Trasgu trasteará para no dejarte ganar y si se mete en tu Llar tendrás que echarlo de alguna de las maneras de las que siempre los asturianos y asturianas pudieron echar a los trasgos de casa. Esta es parte de la dinámica de ¡Echa al trasgu!, el juego de cartas de con el que podrás aprender de forma divertida sobre mitología asturiana.