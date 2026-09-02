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A.D.

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Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero

Operación inmobiliaria de calado en Asturias. El castillo de San Martín, una espectacular fortaleza situada en el pueblo de El Castillo, en Soto del Barco, ha sido vendido a un empresario argentino por diez millones de euros, según fuentes cercanas a la operación.

La fortaleza se encuentra en un enclave privilegiado, en la margen derecha de la ría del Nalón, a escasos kilómetros de la desembocadura, con unas vistas excepcionales sobre el estuario, e incluso dispone de embarcadero propio en la ría. El conjunto —originario del siglo XI y que ha sufrido a lo largo de la historia varias reformas, la última de más calado en la década de los 90 del siglo pasado— ha estado en manos desde hace más de un siglo de la familia Fierro, una de las grandes fortunas empresariales de España, cuyo imperio económico nació en buena medida al calor de la actividad del puerto de San Esteban (Muros de Nalón). Más información