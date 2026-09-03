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Muere Gloria Steinem, icono feminista y ganadora del Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021

Gloria Steinem, icono de la segunda ola del feminismo y una de las voces más influyentes del movimiento por los derechos de las mujeres, ha fallecido ayer a los 92 años en su casa de Nueva York, rodeada de sus seres queridos. Su familia comunicó la noticia a través de las redes sociales y destacó que continuó trabajando por la igualdad hasta el final.

Steinem, nacida en Toledo (Ohio) el 25 de marzo de 1934, tuvo una infancia nómada. Su padre vendía antigüedades y la familia recorría Estados Unidos en una caravana, por lo que no acudió con regularidad al colegio hasta los 11 años. Estudió Gobierno en el Smith College y comenzó su carrera como periodista freelance, antes de convertirse en una de las principales figuras del feminismo estadounidense.

En los años setenta fundó junto a Dorothy Pitman Hughes la revista feminista Ms. y participó en la creación del Caucus Político Nacional de Mujeres junto a figuras como Bella Abzug y Betty Friedan. Su trabajo estuvo marcado también por la defensa de los derechos reproductivos y la igualdad. Más información