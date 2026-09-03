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A.D.

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Los tres alcaldes socialistas díscolos: las fórmulas de Villaviciosa, Valdés y Siero para esquivar la posición de la FSA y apoyar a Ceuta

La posición oficial de la FSA ante las concentraciones en apoyo a Ceuta tuvo este miércoles tres interpretaciones distintas en concejos gobernados por el PSOE. La dirección socialista asturiana había trasladado la línea marcada desde Ferraz y decidido no participar en las movilizaciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pero esa directriz encontró matices al llegar a los ayuntamientos. Villaviciosa respaldó institucionalmente la convocatoria, Valdés organizó un acto propio y Siero optó por una adhesión discreta y sutil.