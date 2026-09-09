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A.D.

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Hasta cuatro estafados en Asturias por venta de vehículos: un grupo de bilbaínos se lleva los coches, pero no hace efectivas las transferencias y falsifica los papeles para revenderlos

La Policía Nacional investiga una estafa de la que han sido víctimas al menos cuatro asturianos en las últimas semanas en Oviedo, Langreo, Mieres y Lugones. Los afectados tenían sus coches (BMW y Volkswagen) a la venta en páginas de compra venta. Los estafadores, radicados en Bilbao, les hicieron creer que habían enviado la transferencia para lagar el coche, se llevaron el vehículo, pero finalmente el dinero no llegó. Luego aprovecharon los tres o cuatro días que tardaron las víctimas en darse cuenta de la estafa para revender el vehículo a un precio muy inferior. En algunos casos, llegaron a falsificar los contratos para agilizar las ventas fraudulentas. Más información