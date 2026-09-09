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Amor Domínguez / Juan Plaza

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El rector propone al Principado un gran acuerdo institucional para impulsar la universidad pública de Asturias

“No hay mejor defensa de la universidad pública que invertir en ella. Una inversión que siempre redunda en su entorno. Siempre”, señaló el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, durante la ceremonia de apertura del curso académico 2026-2027. Y reiteró la necesidad de alcanzar un gran acuerdo institucional en beneficio de la institución académica con el Principado de Asturias. En su intervención, se dirigió al presidente autonómico, Adrián Barbón, con una solicitud: “Te pido que no cejes en el apoyo y compromiso que siempre has demostrado con la que es y será tu casa como egresado suyo que eres”. Más información