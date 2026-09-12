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A.D.

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Barbón convierte el Pozu Funeres en símbolo frente a la extrema derecha: estas fueron sus palabras

El secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este sábado en el acto de memoria del Pozu Funeres, en Laviana, que se pone "a disposición del partido" para volver a encabezar la candidatura socialista a las próximas elecciones autonómicas. Un paso adelante que da con el objetivo de evitar que "la involución se haga hueco en Asturias" en un momento que ha definido como "muy difícil" para el PSOE y para la democracia.