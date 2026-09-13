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VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

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Eva Ledo, consejera de Educación: "No podemos obligar a no utilizar en clase una tecnología que el alumnado tiene que saber manejar"

La consejera de Educación, Eva Ledo, afronta el nuevo curso con una cifra histórica de docentes en plantilla estable, más de 10.000, pero también con retos que considera cada vez más complejos: la caída del rendimiento y la pérdida de concentración, el uso de las pantallas, la atención a una mayor diversidad en las aulas o la necesidad de reforzar la autoridad del profesor. Defiende la estabilidad del actual modelo educativo, reclama una mayor implicación de las familias y avanza nuevas medidas para reducir la burocracia.