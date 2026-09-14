VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Juan Plaza

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Marlaska garantiza en Asturias que ya están tramitando devoluciones en Ceuta y da cifras: 300 expulsados por delitos y más de 5.300 retornos voluntarios

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este lunes, durante la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Mieres, que "se están haciendo expulsiones" de migrantes en Ceuta y cifró en más de 5.300 los retornos voluntarios registrados desde el 18 de agosto, además de señalar que se han producido ya 300 expulsiones judiciales. El titular de Interior sostuvo que la tramitación de los expedientes ha alcanzado una "velocidad de crucero" y defendió que el objetivo es resolverlos "a la mayor brevedad posible". Más información