VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Juan Plaza

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El ministro de Interior, Grande-Marlaska, garantiza mano dura para esclarecer la agresión a Rosón y Fernández en Oviedo: «Los autores serán identificados y puestos a disposición judicial»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mostró este lunes su confianza en que los autores de la agresión sufrida por el exconcejal Rubén Rosón y el médico y activista Jorge Fernández durante la primera noche de San Mateo sean identificados y detenidos «a la mayor brevedad». Marlaska se pronunció en Mieres, donde coincidió con la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, con motivo de la inauguración del cuartel de la Guardia Civil. Ambos trasladaron su respaldo a los agredidos y ofrecieron nuevos detalles sobre una investigación que está en manos de la Brigada de Información de la Policía Nacional. Más información