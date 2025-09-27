Graciano García, "coronado" Embajador del Sella: "Es el río que define Asturias"

Graciano García, maestro en periodismo, en ingenio y gallardía, dejó ayer algunas lecciones sobre la vida. El director emérito de la Fundación Princesa de Asturias recibió, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, el homenaje que tenía pendiente desde la última edición del Descenso Internacional del Sella y fue "coronado" como "embajador" suyo. Una de sus lecciones, poética, fue sobre el río asturiano, con versos como estos: "El Sella es un río que define Asturias", "es una memoria líquida que atraviesa pueblos y aldeas", "es belleza, historia, memoria compartida", "símbolo de diálogo, de unión". Otra, nada más tomar la palabra, fue una lección de generosidad, al recordar al poeta Xuan Bello, fallecido el pasado verano, y compartir con su viuda, la periodista Sonia Fidalgo, y su hija Lena, sentadas entre el público, su añoranza. "Conmigo vas, mi corazón te lleva", dejó escapar, conmovido.