El Eurojackpot de la ONCE salpicó de suerte el pasado viernes a la comarca, con un premio de casi 130.000 euros. El boleto de la entidad se vendió en la parroquia de Illas por la vendedora Isabel Pérez Martínez, adscrita a la agencia de Avilés de la ONCE. “Estoy muy contenta es un gran premio y no se quién o quienes son los agraciados”, manifestó ayer por la tarde emocionada.