Alberto Vior es más de ruedas que de barcos: de crío apenas dejaba descansar a la bici y ahora sueña con recorrer el mundo con su moto, una Pegasus 1200 Adventur. Lo suyo, pues, no será una expedición como aquella con la que Magallanes-Elcano completaron la circunnavegación del planeta hace 500 años, pero casi. Vior está, como aquellos, dispuesto a cumplir un sueño y si bien ya no llega a tiempo para demostrar que la Tierra es redonda, sí pretende llegar a los más jóvenes con argumentos de peso: “Con una tienda de campaña y con platos preparados se puede viajar por poco dinero, y no hace falta esperar a los cincuenta años como tengo yo”, afirma este avilesino que hoy partirá de Avilés rumbo a la región rusa de Magadán. Entre el barrio de La Magdalena y esta ciudad hay 14.000 kilómetros por lo que, entre ida y vuelta, Vior completará nada menos que 28.000 kilómetros. Invertirá 1.900 euros en gasolina.