La primera parada en Asturias de Alberto Chicote con su célebre programa "Pesadilla en la cocina" fue en un local de Las Vegas, en Corvera. Más concretamente en L' Orbayu, un local regentado por Sandra Álvarez que, tras mucho trabajo de "coaching" y una importante reforma, el televisivo chef dejó listo para triunfar. Pero, ¿fue así?

El capítulo del establecimiento corverano se emitió el 21 de abril de 2014 y logró reunir a 2,5 millones de telespectadores frente al televisor. Si bien, el episodio ya había causado furor durante su rodaje en la comarca. Era el momento de mayor auge del "reality" de Chicote, y la reforma generó gran revuelo.

Pero no fue suficiente. Solo unos meses después de la emisión del programa, Sandra Álvarez, la por entonces propietaria, decidió traspasarlo. "Que conste que el cierre del local no tiene nada que ver con Chicote", aseguró la hostelera por aquel entonces a este periódico, quien también aclaró que se deshacía del negocio "por motivos personales y familiares vinculados con la salud: "No me da tiempo a todo, no puedo llevar el negocio".